Український захисник московського клубу назвав збірну України сильнішою за російську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Український оборонець московського "Динамо" Іван Ордець дав порівняння збірним України та Росії з футболу, інформує УНН з посиланням на слова футболіста ресурсу "sport-express".
На питання, яка із двох збірних сильніша, Ордець відповів: “українська”.
“В першу чергу це заслуга головного тренера Андрія Шевченка і його італійських помічників. Плюс футболістів, звичайно, з великим досвідом виступів у єврокубках. З „Шахтаря“ багато хлопців, з київського „Динамо“, „Зорі“. Вони не бояться, не б’ють м’яч аби куди, а спокійно виходять з-під пресингу через пас, контролюють м’яч. Цей відбірковий турнір пройшли ідеально. До такої гри йшли два роки. Спочатку було непросто: ідея була, але не вистачало кінцівки. Тепер же з’явилася завершеність”, — зізнався оборонець.
Також гравець підкреслив вклад Шевченка в успіхи національної команди.
“Це тренер поставив гру. Раніше основний розрахунок будувався на самовіддачу, індивідуальні дії, тепер на чолі кута думка. Головне — думати на полі, тримати ниті гри в своїх руках. Суперник втомлюється бігати без м’яча, в обороні з’являються дірки, якими можна користуватися”, — підкреслив Ордець.
Зауважимо, що раніше Ордець захищав кольори збірної України і провів за неї 12 матчів. Також футболіст зізнався, що має надію потрапити на Євро-2020 у складі “жовто-блакитних”.