Украинский защитник помог БК "Олимпия" выиграть первый матч в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинский защитник словенской “Олимпии” Иссуфу Санон сыграл 24 минуты игрового времени в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Во встрече с бельгийским “Остенде” клуб Санон праздновал победу 79:73.
За отведенное игровое время наш легионер, выйдя в старте, набрал 7 очков (2/3 двухочковых, 0/3 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 4 подбора (1 в нападении), 4 перехвата и 1 передачу при 2 потерях и 4 фолах (РЕ 10).
Примечательно, что “Промитеас” Александра Липового, который также выступает в группе D, получил 4 победу, победив дома турецкий “Бешикташ”. Украинец участия в матче не принимал.
Кроме того добавим, “Олимпия” сейчас занимает 5 место в группе из 8 команд (1:3), “Промитеас” второй (4:0).