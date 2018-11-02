Український захисник допоміг БК "Олімпія" виграти перший матч у Лізі чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Український захисник словенської “Олімпії” Іссуф Санон відіграв 24 хвилини ігрового часу в матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію баскетболу України.

У зустрічі з бельгійським “Остенде” клуб Санона святкував звитягу 79:73.

За відведений ігровий час наш легіонер, вийшовши у старті, набрав 7 очок (2/3 двоочкових, 0/3 триочкових, 3/3 штрафних), зробив 4 підбирання (1 в нападі), 4 перехоплення та 1 передачу при 2 втратах та 4 фолах (РЕ +10).

Примітно, що “Промітеас” Олександра Липового, який також виступає в групі D, здобув 4 перемогу, перемігши вдома турецький “Бешикташ”. Українець участі в матчі не брав.

Крім того додамо, “Олімпія” наразі посідає 5 місце в групі з 8 команд (1:3), “Промітеас” другий (4:0).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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