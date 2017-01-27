"Украинский выбор": фейковая страница В.Медведчука в Facebook - очередная провокация

"Мы получили информацию от администрации Facebook о том, что "аккаунт был отключен без возможности восстановления". В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована. Дизайн и материалы, размещенные на ней, имитируют бывшую страницу Виктора Медведчука, однако сам Медведчук в данный момент никакого контроля над ней не имеет", - отметили в пресс-службе.

В "Украинском выборе" выразили уверенность, что новый администратор страницы, получивший ее в управление при активном участии администрации сети Facebook, намерен использовать ее для размещения материалов, направленных на фальсификацию информации о деятельности Виктора Медведчука.

"Представители "партии войны" в Украине систематически фальсифицируют факты, выдвигают ложные обвинения, не останавливаются даже перед подготовкой убийства Виктора Медведчука. Политика "партии войны" не имеет поддержки народа Украины, который хочет мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Поэтому "партия войны" незаконными и диктаторскими методами стремится насаждать тоталитарную информационную модель общества, основанную на ограничении свободы слова, нарушении языковых прав граждан, тотальной русофобии и слепом повиновении и преклонении граждан перед западными спонсорами этой властидан, тотальной русофобии и слепой покорности и преклонении граждан перед западными спонсорами этой власти", - отметили в пресс-службе.

Такая политика, как отметили в "Украинском выборе", имеет самую широкую поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки - администрация предыдущего президента США ввела персональные санкции против украинского общественного деятеля Виктора Медведчука, который не занимает и не занимал в последние 12 лет никаких государственных должностей. На территории США находится и главный офис Facebook Inc - компании, которую независимые исследователи неоднократно обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами США и нарушении прав на частную жизнь.