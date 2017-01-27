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"Український вибір": фейковий сторінка В.Медведчука у Facebook - чергова провокація

"Український вибір": фейковий сторінка В.Медведчука у Facebook - чергова провокація

Київ • УНН

 • 9639 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Соціальною мережею Facebook 21 січня були заблоковані аккаунт Віктора Медведчука і пов’язана з ним сторінка, яка перебувала за адресою www.facebook.com/narodovlastie. Про це повідомили у прес-службі Громадського руху “Український вибір — Право народу”, передає УНН.

“Ми отримали інформацію від адміністрації Facebook про те, що „аккаунт був відключений без можливості відновлення“. У той же час у ніч з 25 на 26 січня сторінка Віктора Медведчука знову була активована. Дизайн і матеріали, розміщені на ній, імітують колишню сторінку Віктора Медведчука, однак сам Медведчук у даний момент ніякого контролю над нею не має”, — зазначили у прес-службі.

В “Українському виборі” висловили упевненість, що новий адміністратор сторінки, який отримав її в управління за активної участі адміністрації мережі Facebook, має намір використовувати її для розміщення матеріалів, спрямованих на фальсифікацію інформації про діяльність Віктора Медведчука.

“Представники “партії війни” в Україні систематично фальсифікують факти, висувають неправдиві звинувачення, не зупиняються навіть перед підготовкою вбивства Віктора Медведчука. Політика “партії війни” не має підтримки народу України, який хоче мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Тому “партія війни” незаконними і диктаторськими методами прагне насаджувати тоталітарну інформаційну модель суспільства, засновану на обмеженні свободи слова, порушення мовних прав громадян, тотальної русофобії і сліпій покорі і схилянні громадян перед західними спонсорами цієї влади", - наголосили у прес-службі.

Така політика, як відзначили в "Українському виборі", має найширшу підтримку з боку Сполучених Штатів Америки — адміністрація попереднього президента США ввела персональні санкції проти українського громадського діяча Віктора Медведчука, що не займає і не займав в останні 12 років ніяких державних посад. На території США перебуває і головний офіс Facebook Inc — компанії, яку незалежні дослідники неодноразово звинувачували у співпраці зі спецслужбами США і порушенні прав на приватне життя.

Українські Національні Новини

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