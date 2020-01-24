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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Украинский центровой вошел в символическую сборную недели Кубка Европы ФИБА

Киев • УНН

 • 10984 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Центровой единого от Украины участника еврокубков по баскетболу - "Киев-Баскет" Владислав Коренюк, попал в символическую пятерку недели Кубка Европы ФИБА. Об этом информирует Twitter соревнований, передает УНН.

Украинский центровой вошел в символическую сборную недели Кубка Европы ФИБА

Украинец за матч набрал 17 очков, сделал семь подборов и два блок-шота против нидерландского "Зволле". Такой перформанс позволил нашему соотечественнику войти в пятерку лучших.

Компании Коренюки составили: Мангок Матианг с турецкого БК "Бахчешехир" (22 очка и 13 пд), Бруссанд с "Орадя" (25 + 2 пд + 2 пр), Бранко Миркович с "Цмоки-Минск" (23 + 6 пр) и Джеймс Вудард (23).

Напомним, что "Киев-Баскет" идет без поражений во втором этапе Кубка Европы ФИБА и досрочно вышел в 1/4 финала турнира.

Украинские Национальные Новости

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