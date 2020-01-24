Украинский центровой вошел в символическую сборную недели Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Центровой единого от Украины участника еврокубков по баскетболу - "Киев-Баскет" Владислав Коренюк, попал в символическую пятерку недели Кубка Европы ФИБА. Об этом информирует Twitter соревнований, передает УНН.
Украинец за матч набрал 17 очков, сделал семь подборов и два блок-шота против нидерландского "Зволле". Такой перформанс позволил нашему соотечественнику войти в пятерку лучших.
Компании Коренюки составили: Мангок Матианг с турецкого БК "Бахчешехир" (22 очка и 13 пд), Бруссанд с "Орадя" (25 + 2 пд + 2 пр), Бранко Миркович с "Цмоки-Минск" (23 + 6 пр) и Джеймс Вудард (23).
Напомним, что "Киев-Баскет" идет без поражений во втором этапе Кубка Европы ФИБА и досрочно вышел в 1/4 финала турнира.