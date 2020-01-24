Український центровий увійшов до символічної збірної тижня Кубку Європи ФІБА

Українець за матч набрав 17 очок, зробив сім підбирань і два блок-шоти проти нідерландського “Зволле”. Такий перформанс дозволив нашому співвітчизнику увійти до п’ятірки кращих.

Компанію Коренюку склали: Мангок Матіанг з турецького БК “Бахчешехір” (22 очки і 13 пд), Бруссанд з “Орадя” (25 + 2 пд + 2 пр), Бранко Мірковіч з “Цмокі-Мінськ” (23 + 6 пр) і Джеймс Вудард (23).

Нагадаємо, що “Київ-Баскет” йде без поразок у другому етапі Кубку Європи ФІБА та достроково вийшов у 1/4 фіналу турніру.