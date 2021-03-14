Украинский центровой получил рекордное игровое время и получил десять очков в игре НБА

Детали

Украинец провел на удивление результативный отрезок, набрав восемь очков за одну минуту в противостоянии с “Милуоки”. Наш баскетболист сыграл 32:35 мин. За это время набрал 10 очков, 6 подборов, 2 передачи. Однако “Уизардс” уступили 119:125.

До этого максимальный игровое время украинца в сезоне составлял 27 минут в выездном матче против “Майами” 3 февраля — 103:100.

Дополнение

В таблице Восточной конференции НБА Вашингтон занимает тринадцатое место.