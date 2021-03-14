Український центровий отримав рекордний ігровий час та здобув десять очок у грі НБА

Деталі

Українець провів напрочуд результативний відрізок, набравши вісім очок за одну хвилину у протистоянні з “Мілуокі”. Наш баскетболіст відіграв 32:35 хв. За цей час набрав 10 очок, 6 підбирань, 2 передачі. Проте “Візардс” поступилися 119:125.

До цього максимальний ігровий час українця в сезоні складав був 27 хвилин у виїзному матчі проти “Маямі” 3 лютого — 103:100.

Доповнення

У таблиці Східної конференції НБА Вашингтон займає 13-е місце.