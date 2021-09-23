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Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Киев  •  УНН

 • 8935 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинский теннисист Виталий Сачко пробился в четвертьфинал челленджера ATP - "Trofeul Tiriac-Nastase", который проходит в Бухаресте, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В матче второго круга уроженец Кременчуга в напряженной борьбе обыграл пятого сеяного - Максимилиана Мартерера из Германии (6 сеяный) - 6: 3, 2: 6, 7: 6 (0).

Поединок длился 2:00 24 минуты. Мартерер занимал 45-ю строчку мирового рейтинга в 2018 году и в течение двух лет был игроков топ-100.

Дополнение

За выход в полуфинал Сачко поспорит с лидером посева - Стефано Травалья с Италии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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