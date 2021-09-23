Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Бухаресте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинский теннисист Виталий Сачко пробился в четвертьфинал челленджера ATP - "Trofeul Tiriac-Nastase", который проходит в Бухаресте, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче второго круга уроженец Кременчуга в напряженной борьбе обыграл пятого сеяного - Максимилиана Мартерера из Германии (6 сеяный) - 6: 3, 2: 6, 7: 6 (0).
Поединок длился 2:00 24 минуты. Мартерер занимал 45-ю строчку мирового рейтинга в 2018 году и в течение двух лет был игроков топ-100.
Дополнение
За выход в полуфинал Сачко поспорит с лидером посева - Стефано Травалья с Италии.