Український тенісист вийшов до чвертьфіналу турніру в Бухаресті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Український тенісист Віталій Сачко пробився до чвертьфіналу челленджера ATP — “Trofeul Tiriac-Nastase”, що проходить у Бухаресті, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі другого кола уродженець Кременчука в напруженій боротьбі обіграв п'ятого сіяного - Максиміліана Мартерера з Німеччини (6 сіяний) – 6:3, 2:6, 7:6 (0).
Поєдинок тривав 2 години 24 хвилини. Мартерер займав 45-й рядок світового рейтингу в 2018 році і протягом двох років був гравців топ-100.
Доповнення
За вихід до півфіналу Сачко посперечається з лідером посіву - Стефано Травальєю із Італії.