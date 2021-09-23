Український тенісист вийшов до чвертьфіналу турніру в Бухаресті

Деталі

У матчі другого кола уродженець Кременчука в напруженій боротьбі обіграв п'ятого сіяного - Максиміліана Мартерера з Німеччини (6 сіяний) – 6:3, 2:6, 7:6 (0).

Поєдинок тривав 2 години 24 хвилини. Мартерер займав 45-й рядок світового рейтингу в 2018 році і протягом двох років був гравців топ-100.

Доповнення

За вихід до півфіналу Сачко посперечається з лідером посіву - Стефано Травальєю із Італії.