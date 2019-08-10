Украинский теннисист стал полуфиналистом турнира в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко пробился в полуфинал “фьючерса” с призовым фондом 25 тыс. долл. “Open de tenis ciudad de Pozoblanco”, который проходит в Пособланко (Испания), сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса”.
В четвертьфинале украинский теннисист, получивший второй номер посева, за 2 часа победил Габриэля Пети из Франции — 6:4, 7:6 (6).
Марченко подал четыре эйса при четырех двойных ошибках, реализовал четыре брейк-пойнта и проиграл три гейма на своей подаче.
Добавим, что в полуфинале дончанин встретится с еще одним французом — Райаном Руманом.
Кроме того заметим, украинец не выступал на турнирах ITF в течение семи лет. В июле 2012 года Марченко выиграл “фьючерс” в Казахстане.