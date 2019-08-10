Український тенісист став півфіналістом турніру в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко пробився в півфінал "ф'ючерсу" з призовим фондом 25 тис. дол. "Open de tenis ciudad de Pozoblanco", що проходить в Пособланко (Іспанія), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".
У чвертьфіналі український тенісист, який отримав другий номер посіву, за дві години переміг Габріеля Петі з Франції - 6:4, 7:6 (6).
Марченко подав чотири ейси при чотирьох подвійних помилках, реалізував чотири брейк-пойнти і програв три гейми на своїй подачі.
Додамо, що у півфіналі донеччанин зустрінеться з ще одним французом - Раяном Руманом.
Окрім того зауважимо, українець не виступав на турнірах ITF протягом семи років. У липні 2012 року Марченко виграв "ф'ючерс" в Казахстані.