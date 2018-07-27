Украинский теннисист стал полуфиналистом парного турнира в Швейцарии

В стартовом матче украинская-словацкий дуэт обыграл третьих сеянных — чешско-аргентинскую пару Йебави/Молтени, посеянный под 3 номером — 6:3, 3:6, 10:8.

В следующей стадии украинский-словацкий дуэт сломил сопротивление аргентинско-испанской пары Андреоцци/Мунари — 4:6, 7:5, 10:7.

Заметим, что в борьбе за финал Молчанов и Зеленай поспорят с мексикано-португальским дуэтом Гонсалес/Соуза, посеянным под вторым номером.

Как сообщал УНН, Молчанов доходил до финала в весенних соревнованиях в Тунисе.