Український тенісист став півфіналістом парного турніру в Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Український тенісист Денис Молчанов разом зі словаком Ігорем Зеленаєм вийшов в півфінал парних змагань на турнірі ATP-250 “Swiss Open” в Гштаді (Швейцарія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі українсько-словацький дует обіграв третіх сіяних — чесько-аргентинську пару Йебаві/Молтені, посіяний під 3 номером — 6:3, 3:6, 10:8.
У наступній стадії українсько-словацький дует зломив опір аргентинсько-іспанської пари Андреоцці/Мунарі — 4:6, 7:5, 10:7.
Зауважимо, що у боротьбі за фінал Молчанов і Зеленай посперечаються з мексикансько-португальським дуетом Гонсалес/Соуза, посіяним під другим номером.
Як повідомляв УНН, Молчанов доходив до фіналу у весняних змаганнях у Тунісі.