Український тенісист став півфіналістом парного турніру в Швейцарії

У стартовому матчі українсько-словацький дует обіграв третіх сіяних — чесько-аргентинську пару Йебаві/Молтені, посіяний під 3 номером — 6:3, 3:6, 10:8.

У наступній стадії українсько-словацький дует зломив опір аргентинсько-іспанської пари Андреоцці/Мунарі — 4:6, 7:5, 10:7.

Зауважимо, що у боротьбі за фінал Молчанов і Зеленай посперечаються з мексикансько-португальським дуетом Гонсалес/Соуза, посіяним під другим номером.

Як повідомляв УНН, Молчанов доходив до фіналу у весняних змаганнях у Тунісі.