Украинский шахматист стал призером турнира в ОАЭ

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Харьковский гроссмейстер Павел Эльянов занял второе место на международном турнире "4th Sharjah Masters ICC 2021", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Детали

Наш гроссмейстер набрал 6,5 очка, разделил 1-4 места и по дополнительному показателю стал вторым. Особое значение этому результату придает тот факт, что состав турнира был очень плотным, как для швейцарки: среди 60-ти игроков - 42 гроссмейстера.

Отметим также важный показатель украинского прославленного ветерана Олега Романишина, который вскоре будет праздновать 70-летие. Львовянин набрал 4,5 очка.

Столько же в активе еще одного представителя Украины - Виталия Бернадского.

Дополнение

Турнир прошел в городе Шардже (ОАЭ).

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