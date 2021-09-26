Український шахіст став призером турніру в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Харківський гросмейстер Павло Ельянов посів друге місце на міжнародному турнірі "4th Sharjah Masters ICC 2021", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
Наш гросмейстер набрав 6,5 очка, поділив 1-4 місця й за додатковим показником став другим. Особливої ваги цьому результату додає той факт, що склад турніру був надзвичайно щільним, як для швейцарки: серед 60-ти гравців – 42 гросмейстери.
Відзначимо також поважний показник українського прославленого ветерана Олега Романишина, який невдовзі святкуватиме 70-річчя. Львів’янин набрав 4,5 очка.
Стільки ж в активі ще одного представника України – Віталія Бернадського.
Доповнення
Турнір пройшов у місті Шарджі (ОАЕ).