Український шахіст став призером турніру в ОАЕ

Деталі

Наш гросмейстер набрав 6,5 очка, поділив 1-4 місця й за додатковим показником став другим. Особливої ваги цьому результату додає той факт, що склад турніру був надзвичайно щільним, як для швейцарки: серед 60-ти гравців – 42 гросмейстери.

Відзначимо також поважний показник українського прославленого ветерана Олега Романишина, який невдовзі святкуватиме 70-річчя. Львів’янин набрав 4,5 очка.

Стільки ж в активі ще одного представника України – Віталія Бернадського.

Доповнення

Турнір пройшов у місті Шарджі (ОАЕ).