Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104852 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107548 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109487 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108109 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117834 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101892 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106099 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106795 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130503 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

Киев  •  УНН

 • 9689 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинский хавбек "Ризеспор" Денис Гармаш получил высокую оценку и был включен в символическую сборную недели чемпионата Турции, сообщает УНН со ссылкой на Who Scored.

Футболисту "Динамо", представляющий ныне "Ризеспор" на правах аренды, нашлось место в составе лучших 11-ти футболистов 26-го тура. Он получил 7,8 балла.

"Динамовец" занял привычное для себя место в центре полузащиты вместе с Озмертом из "Анталияспора".

Заметим, что Турция и Беларусь остались единственными европейскими чемпионатами по футболу, которые не были остановлены из-за пандемии коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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