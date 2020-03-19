Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинский хавбек "Ризеспор" Денис Гармаш получил высокую оценку и был включен в символическую сборную недели чемпионата Турции, сообщает УНН со ссылкой на Who Scored.
Футболисту "Динамо", представляющий ныне "Ризеспор" на правах аренды, нашлось место в составе лучших 11-ти футболистов 26-го тура. Он получил 7,8 балла.
"Динамовец" занял привычное для себя место в центре полузащиты вместе с Озмертом из "Анталияспора".
Заметим, что Турция и Беларусь остались единственными европейскими чемпионатами по футболу, которые не были остановлены из-за пандемии коронавируса.