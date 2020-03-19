Український півзахисник потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Український хавбек "Різеспор" Денис Гармаш отримав високу оцінку та був включений в символічну збірну тижня чемпіонату Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на Who Scored.
Футболісту "Динамо", який представляє нині "Різеспор" на правах оренди, знайшлося місце в складі кращих 11-ти футболістів 26-го туру. Він отримав 7,8 бали.
"Динамівець" посів звичне для себе місце в центрі півзахисту разом із Озмертом із "Анталіяспора".
Зауважимо, що Туреччина та Білорусь залишились єдиними європейськими чемпіонатами з футболу, які не були зупинені через пандемію коронавірусу.