Украинский полузащитник оформил дубль в победном поединке чемпионата Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Жодинский “Торпедо-БелАЗ” двух украинских футболистов в домашнем матче не оставил шансов “Слуцку” (4:1), передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Полузащитник Юрий Габовда забил мячи на 35 минуте и в дополнительное время первой половины. Финальный результат 4:1.

Также в матче принял участие и украинский защитник Алан Аусси, который записал в свой пассив желтую карточку на 70-й минуте.

Отметим, что “Торпедо-БелАЗ” с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. В 28-м туре команда 7 ноября сыграет с брестским “Динамо”.

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