Український півзахисник оформив дубль у переможному поєдинку чемпіонату Білорусі

Півзахисник Юрій Габовда забив м’ячі на 35 хвилині та в додатковий час першої половини. Фінальний результат 4:1.

Також в матчі взяв участь і український захисник Алан Ауссі, який записав до свого пасиву жовту картку на 70-й хвилині.

Зазначимо, що “Торпедо-БелАЗ” з 47 очками посідає п’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. У 28-му турі команда 7 листопада зіграє з брестським “Динамо”.