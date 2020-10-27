Український півзахисник оформив дубль у переможному поєдинку чемпіонату Білорусі

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Жодінське “Торпедо-БелАЗ” двох українських футболістів в домашньому матчі не залишив шансів “Слуцьку” (4:1), передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Півзахисник Юрій Габовда забив м’ячі на 35 хвилині та в додатковий час першої половини. Фінальний результат 4:1.

Також в матчі взяв участь і український захисник Алан Ауссі, який записав до свого пасиву жовту картку на 70-й хвилині.

Зазначимо, що “Торпедо-БелАЗ” з 47 очками посідає п’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. У 28-му турі команда 7 листопада зіграє з брестським “Динамо”.

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