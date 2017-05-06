Украинский морпех-перебежчик будет командовать парадом к 9 мая в Керчи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Керчи военным парадом 9 мая будет руководить бывший украинский военнослужащий, который после аннексии Крыма перешел на сторону России. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Как отмечает издание, вчера в Керчи состоялась репетиция парада к 9 мая во главе с полковником Александром Саенко. Он, до оккупации полуострова, был командиром 501-го отдельного батальона морской пехоты, базировавшегося в Керчи. Однако военный после аннексии Крыма перешел на сторону России.
Напомним, в МИД Украины заявляли, что оккупационные власти Крыма нарушает права украинцев и крымских татар.