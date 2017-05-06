Украинский морпех-перебежчик будет командовать парадом к 9 мая в Керчи - СМИ

Как отмечает издание, вчера в Керчи состоялась репетиция парада к 9 мая во главе с полковником Александром Саенко. Он, до оккупации полуострова, был командиром 501-го отдельного батальона морской пехоты, базировавшегося в Керчи. Однако военный после аннексии Крыма перешел на сторону России.

Напомним, в МИД Украины заявляли, что оккупационные власти Крыма нарушает права украинцев и крымских татар.