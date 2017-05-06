Український морпіх-перебіжчик командуватиме парадом до 9 травня в Керчі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Керчі військовим парадом 9 травня керуватиме колишній український військовослужбовець, який після анексії Криму перейшов на бік Росії. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Як зазначає видання, вчора у Керчі відбулась репетиція параду до 9 травня на чолі з полковником Олександром Саєнко. Він, до окупації півострова, був командиром 501-го окремого батальйону морської піхоти, що базувався у Керчі. Проте військовий після анексії Криму перейшов на бік Росії.
Нагадаємо, у МЗС України заявляли, що окупаційна влада Криму порушує права українців та кримських татар.