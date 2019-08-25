Украинский клуб пополнился двумя бразильскими футболистами

Соглашения Филипп и Клебера с "сине-золотыми львами" рассчитаны на пять лет. Филипп выступать за "Львов" под 77-м номером. 44-й номер достался Клеберу.

Предварительным клубами Фелипе есть - "Имбитуба" (Бразилия), "Санта Катарина" (Бразилия), "Флуминенсе" (Бразилия). Клебер ранее выступал за "Арагуину" (Бразилия), "Жувентус" (Бразилия), "Фаренсе" (Португалия).

Заметим, что в настоящее время в состоянии "Львова" насчитывается 12 бразильских футболистов.