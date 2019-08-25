Український клуб поповнився двома бразильськими футболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. ПФК "Львів" підписав контракти з двома перспективними бразильськими футболістами, склад львівського клубу поповнили нападник Філіпе та захисник Клебер. Про це сказано на сайті команди, повідомляє УНН.
Угоди Філіпе і Клебера із "синьо-золотими левами" розраховані на п’ять років. Філіпе виступатиме за "Львів" під 77-м номером. 44-й номер дістався Клеберу.
Попередніми клубами Феліпе є – "Імбітуба" (Бразилія), "Санта Катаріна" (Бразилія), "Флуміненсе" (Бразилія). Клебер раніше виступав за "Арагуїну" (Бразилія), "Жувентус" (Бразилія), "Фаренсе" (Португалія).
Зауважимо, що наразі в стані "Львову" нараховується 12 бразильських футболістів.