Украинский каратист стал вице-чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинец Валерий Чоботар поднялся на вторую строчку мирового первенства по каратэ, проходившей с 5 по 11 ноября в Испании, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Серебряную награду наш соотечественник завоевал в категории "кумите" среди спортсменов весовой категории до 84 кг.
Чоботар одержал победы во всех предыдущих боях. Лишь травма, полученная спортсменом на пути к финалу, помешала украинцу бороться за награду высшей пробы с представителем Хорватии Иваном Квешичем. Так же в итоге украинец получил серебряную медаль.
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"Иногда выиграть все матчи недостаточно для "золота". Мечтал услышать украинский гимн, но эту мечту у меня отняли", - сказал украинский призер.
Как сообщалось ранее, каратисты из Украины возглавили мировые рейтинги.