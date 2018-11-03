Двоє українців очолили світові рейтинги з карате

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Провідні каратисти країн Анжеліка Терлюга і Станіслав Горуна опинилися на вершині рейтингів Світової федерації карате, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Терлюга продовжила утримувати лідерство у ваговій категорії до 55 кг. На другому місці опинилася представниця Тайваню Цзю Юн Вен.

Горуна в своєму дивізіоні зміг обійти легендарного багаторазового чемпіона світу азербайджанця Рафаеля Агаєва.

Як повідомлялося раніше, Терлюгу визнавали кращою спортсменкою місяця в Україні цього року.

Українські Національні Новини

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