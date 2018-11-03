Двое украинцев возглавили мировые рейтинги по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ведущие каратисты стран Анжелика Терлюга и Станислав Горуна оказались на вершине рейтингов Всемирной федерации каратэ, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Терлюга продолжила удерживать лидерство в весовой категории до 55 кг. На втором месте оказалась представительница Тайваня Цзю Юн Вен.
Горуна в своем дивизионе смог обойти легендарного многократного чемпиона мира азербайджанца Рафаэля Агаева.
Как сообщалось ранее, Терлюгу признавали лучшей спортсменкой месяца в Украине в этом году.