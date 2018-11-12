Український каратист став віце-чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українець Валерій Чоботар піднявся на другу сходинку світової першості з карате, що проходила з 5 по 11 листопада в Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Срібну нагороду наш співвітчизник завоював у категорії "куміте" серед спортсменів вагової категорії до 84 кг.
Чоботар здобув перемоги в усіх попередніх боях. Лиш травма, отримана спортсменом на шляху до фіналу, завадила українцеві змагатися за нагороду найвищого ґатунку з представником Хорватії Іваном Квешичем. То ж у підсумку українець отримав срібну медаль.
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"Інколи виграти всі матчі є недостатньо для "золота". Мріяв почути український гімн, але цю мрію у мене відняли", - сказав український призер.
Як повідомлялося раніше, каратисти з України очолили світові рейтинги.