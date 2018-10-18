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Дзюдоїстка Білодід стала чемпіонкою світу серед 21-річних

Дзюдоїстка Білодід стала чемпіонкою світу серед 21-річних

Київ • УНН

 • 16539 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Представниця України Дар'я Білодід завоювала звання чемпіонки світу з дзюдо серед юніорів (віком до 21 року), повідомляє УНН з посиланням на ФДУ.

На шляху до фіналу українка впоралася із опором Даніели Рестрепо з Колумбії, Акмарал Науатбек, Галії Тинбаєвої з Казахстану і Міреї Лапуерти Комас з Іспанії. Вирішальна зустріч з найгрізнішою суперницею, молодшою сестрою чемпіонки світу в Баку в вазі до 57 кг Цукаса Йошида, Саною Йошида вийшла найшвидшою - суперниця пішла в глуху оборону, але й це не врятувало її від підхоплення під кінець 2-ї хвилини поєдинку.

Примітно, що це вже сьома поспіль перемога Білодід над японськими дзюдоїстками, які багато років задавали тон в цій ваговій категорії.

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Таким чином, слідом за титулом чемпіонки світу серед дорослих, Білодід, не зупиняючись на досягнутому, зібрала повний комплект звань чемпіонки світу: тепер вона не тільки чемпіонка світу серед кадетів (2015) і дорослих, але і чемпіонка світу серед юніорів.

Зауважимо, що перемога на чемпіонаті світу U-21 на Багамах додала 700 очок до світового рейтингу нашої спортсменки, збільшивши відрив від найближчих суперниць.

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