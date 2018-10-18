Дзюдоистка Билодид стала чемпионкой мира среди 21-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Представительница Украины Дарья Билодид завоевала звание чемпионки мира по дзюдо среди юниоров (до 21 года), сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.
На пути к финалу украинка справилась с сопротивлением Даниэлы Рестрепо из Колумбии, Акмарал Науатбек, Галлии Тинбаевой из Казахстана и Мире Лапуерты Комас из Испании. Решающая встреча с грозной соперницей, младшей сестрой чемпионки мира в Баку в весе до 57 кг Цукаса Йошида, Саной Йошида вышла быстрой - соперница пошла в глухую оборону, но и это не спасло ее от подхвата под конец 2-й минуте поединка.
Примечательно, что это уже седьмая подряд победа Билодид над японскими дзюдоистками, которые много лет задавали тон в этой весовой категории.
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Таким образом, вслед за титулом чемпионки мира среди взрослых, Билодид, не останавливаясь на достигнутом, собрала полный комплект званий чемпионки мира: теперь она не только чемпионка мира среди кадетов (2015) и взрослых, но и чемпионка мира среди юниоров.
Отметим, что победа на чемпионате мира U-21 на Багамах добавила 700 очков в мировой рейтинг нашей спортсменки, увеличив отрыв от ближайших соперниц.