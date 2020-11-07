Украинский футболист забил два пенальти в поединке чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В 28-м туре “Беларусбанк — Высшей лиги” ФК “Минск” победил в гостях “Ислочь”, передает УНН со ссылкой на сайт столичного клуба.
В стартовом составе хозяев вышли украинцы Папуш и Юсов, а в стартовый состав “Минска” попали сразу три наших соотечественника — Чаговця, Остроух и Васильев.
Именно Васильев стал важной действующим фигурой в итоговом результате “Минска”. Он реализовал оба пенальти, оформил дубль и помог команде праздновать выигрыш с результатом 4:3.
Примечательно, что Васильев входит в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата — 8 голов.