Український футболіст забив два пенальті у поєдинку чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У 28-му турі “Беларусбанк — Вищої ліги” ФК “Мінськ” переміг в гостях “Іслочь”, передає УНН з посиланням на сайт столичного клубу.
У стартовому складі господарів вийшли українці Папуш і Юсов, а в стартовий склад “Мінська” потрапили відразу три наших співвітчизника — Чаговця, Остроух і Васильєв.
Саме Васильєв став важливою дійовою фігурою у підсумковому результаті “Мінська”. Він реалізував обидва пенальті, оформив дубль та допоміг команді святкувати виграш з результатом 4:3.
Примітно, що Васильєв входить у топ-20 найкращих бомбардирів чемпіонату — 8 голів.