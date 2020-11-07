Український футболіст забив два пенальті у поєдинку чемпіонату Білорусі

У стартовому складі господарів вийшли українці Папуш і Юсов, а в стартовий склад “Мінська” потрапили відразу три наших співвітчизника — Чаговця, Остроух і Васильєв.

Саме Васильєв став важливою дійовою фігурою у підсумковому результаті “Мінська”. Він реалізував обидва пенальті, оформив дубль та допоміг команді святкувати виграш з результатом 4:3.

Примітно, що Васильєв входить у топ-20 найкращих бомбардирів чемпіонату — 8 голів.