Украинский форвард перешел в российский футбольный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. 23-летний украинский форвард Денис Баланюк продолжит карьеру в московском “Торпедо”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Торпедо”.
Нападающий уже заявлен за “черно-белых” под 71-м номером и будет готовиться с командой к выездной игре 20-го тура первенства ФНЛ с астраханским “Волгарьом”. Соглашение с нападающим рассчитано на 3 года.
“Торпедо” после 19 туров идет третьим с 40 очками и претендует на повышение в классе. До лидера соревнований им не хватает двух пунктов.
Также добавим, ранее Баланюк выступал за “Днепр”, “Арсенал-Киев” и “Олимпик”, а также играл в чемпионате Польши. Последним клубом в Украине был “Олимпик”, который Баланюк покинул летом.