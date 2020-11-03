Украинский форвард перешел в российский футбольный клуб

Нападающий уже заявлен за “черно-белых” под 71-м номером и будет готовиться с командой к выездной игре 20-го тура первенства ФНЛ с астраханским “Волгарьом”. Соглашение с нападающим рассчитано на 3 года.

“Торпедо” после 19 туров идет третьим с 40 очками и претендует на повышение в классе. До лидера соревнований им не хватает двух пунктов.

Также добавим, ранее Баланюк выступал за “Днепр”, “Арсенал-Киев” и “Олимпик”, а также играл в чемпионате Польши. Последним клубом в Украине был “Олимпик”, который Баланюк покинул летом.