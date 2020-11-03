Український форвард перейшов до російського футбольного клубу

Нападник вже заявлений за “чорно-білих” під 71-м номером і буде готуватися з командою до виїзної гри 20-го туру першості ФНЛ з астраханським “Волгарьом”. Угода з нападаючим розрахована на 3 роки.

“Торпедо” після 19 турів йде третім із 40 очками і претендує на підвищення у класі. До лідера змагань їм не вистачає двох пунктів.

Також додамо, раніше Баланюк виступав за “Дніпро”, “Арсенал-Київ” і “Олімпік”, а також грав у чемпіонаті Польщі. Останнім клубом в Україні був “Олімпік”, який Баланюк покинув влітку.