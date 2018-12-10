Украинский фильм "Штангист" получил четыре награды в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинский короткометражный фильм "Штангист, режиссером которого является Дмитрий Сухолиткий-Собчук, на кинофестивале Žubroffka International Short Film Festival в Польше получил 4 награды. Об этом в Facebook сообщает Госкино, передает УНН.
"За награды в восьми номинациях соревновались 109 фильмов, выбранных из более чем двух тысяч претендентов. Украинский фильм получил Гран-при фестиваля, а также приз в категории Eastward Window, приз за лучшую операторскую работу и приз New Europe Talent Award", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украинский фильм наградили кинопремией в Египте
Отмечают, что фильм "Штангист" создано в копродукции Украины и Польши. Это дебютная короткометражная работа режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, которая рассказывает о молодом тяжеловесе, который готовится к престижным соревнованиям. Параллельно у него возникают трудности в отношениях с девушкой, тренером и родными. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.
Как сообщал УНН, ранее лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Шангист" получила Грин-при 34-го Варшавского кинофестиваля.