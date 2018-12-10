Український фільм "Штангіст" отримав чотири нагороди у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Український короткометражний фільм "Штангіст, режисером якого є Дмитро Сухолиткий-Собчук, на кінофестивалі Žubroffka International Short Film Festival в Польщі отримав 4 нагороди. Про це у Facebook повідомляє Держкіно, передає УНН.
"За нагороди у восьми номінаціях змагалися 109 фільмів, вибраних з більш ніж двох тисяч претендентів. Український фільм отримав Гран-прі фестивалю, а також приз в категорії Eastward Window, приз за найкращу операторську роботу і приз New Europe Talent Award", - йдеться у повідомленні.
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Зазначають, що фільм "Штангіст" створено у копродукції України і Польщі. Це дебютна короткометражна робота режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, яка розповідає про молодого важкоатлета, який готується до престижних змагань. Паралельно у нього виникають труднощі у відносинах з дівчиною, тренером і рідними. Головну роль у фільмі зіграв непрофесійний актор Олександр Лой.
Як повідомляв УНН, раніше стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Шангіст" отримала Ґрін-прі 34-го Варшавського кінофестивалю.