Украинский фильм "Школа №3" представят на кинофестивале в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня стартует 67-й Берлинский международный кинофестиваль, в конкурсной программе которого будет представлен украинский документальный фильм "Школа №3". Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко.
"Берлинский кинофестиваль состоит из двух важных событий: это сам кинофестиваль и кинорынок, который является одним из крупнейших в мире. Украина в этом году участвует в обоих мероприятиях. Для нас важно, что Украина принимает участие в кинофестивале и представляет фильм в официальном показе", - рассказал Ф.Илленко.
Он отметил, что в программе Generation 14 plus (фильмы для молодой аудитории) будут представлены полнометражный документальный фильм "Школа №3" и еще шесть фильмов будут представлены на кинорынке.
"В программе Generation 14 plus (фильмы для молодой аудитории) будет представлен полнометражный документальный фильм "Школа №3". Фильм совместного производства Украины и Германии рассказывает о детях из школы города Николаевка на Донбассе на фоне военных действий. На кинорынке, на утренних показах будут представлены шесть украинских фильмов: "Школа №3", "Мустафа", "Слуга народа", "5 терапия", "Мир Вашему дому". Среди них состоится презентация документального фильма "Процесс" о кинорежиссере Олеге Сенцове. Картину снял российский режиссер Аскольд Куров", - рассказал он.
По словам Ф.Илленко, в этом году на кинорынке Украина будет представлена большим стендом площадью 24 кв.м. По сравнению с прошлыми годами он значительно расширился.
Как сообщал УНН, украинский полнометражный 3D-анимационный фильм "Никита Кожемяка", первыми странами для показа которого за рубежом стали Польша и Турция, установил рекорд в международном прокате.