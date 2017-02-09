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Український фільм "Школа №3" представлять на кінофестивалі в Берліні

Київ • УНН

 • 13889 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні стартує 67-й Берлінський міжнародний кінофестиваль, у конкурсній програмі якого буде представлений український документальний фільм "Школа №3". Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

Український фільм "Школа №3" представлять на кінофестивалі в Берліні

“Берлінський кінофестиваль складається з двох важливих подій: це сам кінофестиваль і кіноринок, який є одним з найбільших у світі. Україна цього року бере участь в обох заходах. Для нас важливо, що Україна бере участь у кінофестивалі і представляє фільм в офіційному показі”, — розповів П.Іллєнко.

Він зазначив, що у програмі Generation 14 plus (фільми для молодої аудиторії) буде представлено повнометражний документальний фільм “Школа №3” та ще шість фільмів будуть представлені на кіноринку.

“У програмі Generation 14 plus (фільми для молодої аудиторії) буде представлено повнометражний документальний фільм "Школа №3". Фільм спільного виробництва України та Німеччини розповідає про дітей зі школи міста Миколаївка на Донбасі на тлі військових дій. На кіноринку, на ранкових показах, будуть представлені шість українських фільмів: “Школа №3”, “Мустафа”, “Слуга народу”, “5 терапія”, “Мир Вашому дому”. Серед них відбудеться презентація документального фільму “Процес” про кінорежисера Олега Сенцова. Картину зняв російський режисер Аскольд Куров", — розповів він.

За словами П.Іллєнко, цього року на кіноринку Україна буде представлена великим стендом площею 24 кв.м. Порівняно з минулими роками він значно розширився.

Як повідомляв УНН, український повнометражний 3D-анімаційний фільм “Микита Кожум’яка”, першими країнами для показу якого за кордоном стали Польща та Туреччина, встановив рекорд у міжнародному прокаті.

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