Украинский дуэт попал в топ-15 на первом этапе ЧМ по фигурному катанию

После выполнения короткого танца фигуристы заняли четырнадцатое место. За технику О.Назарова и Никитин получили от судей 34,09 баллов, за компоненты - 29,77. В целом они набрали 63,86 баллов, превзойдя свой лучший результат за короткий танец.

"Саша и Максим сегодня оправдали мои лучшие ожидания. Я просил их показать настоящий танец, чтобы понравиться публике и они это сделали в своем стиле - лирично, с нежностью, что было очень созвучно музыке. В этом дуэте есть нечто особенное и я рад, что работаю с ним ", - сказал наставник украинских спортсменов Игорь Шпильбанд.

Заметим, что на данный момент лидируют канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр с рекордной суммой 82,43. На втором месте чемпионы мира французы Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон - 76,89. Третьими идут американцы Мэдисон Хаббл / Зак Донахью - 76,53.

Стоит отметить, что сегодня танцоры выступят на планетарном первенстве с произвольной программой.