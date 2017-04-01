Український дует потрапив до топ-15 на першому етапі ЧС з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Український танцювальний дует Олександра Назарова і Максим Нікітін успішно стартував на чемпіонаті світу з фігурного катання,який відбувається на льоду “Хартвалл арени” у Гельсінкі (Фінляндія), передає УНН з посиланням на сайт Федерації фігурного катання України.
Після виконання короткого танцю фігуристи посіли 14-е місце. За техніку О.Назарова та М.Нікітін отримали від суддів 34,09 балів,за компоненти — 29,77. Загалом вони набрали 63,86 балів, перевершивши свій кращий результат за короткий танець.
“Саша та Максим сьогодні виправдали мої найкращі сподівання. Я просив їх показати справжній танець, щоб сподобатися публіці і вони це зробили у своєму стилі — лірично, з ніжністю, що було дуже співзвучно музиці. У цьому дуеті є щось особливе і я радий,що працюю з ним,” — сказав наставник українських спортсменів Ігор Шпільбанд.
Зауважимо, що на даний момент лідирують канадці Тесса Вертью та Скотт Мойр з рекордною сумою 82,43. На другому місці чемпіони світу французи Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон — 76,89. Третіми йдуть американці Медісон Хаббл/Зак Донах’ю — 76,53.
Варто зазначити, що сьогодні танцюристи виступлять на планетарній першості з довільною програмою.