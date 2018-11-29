Украинский дебютант попал в символическую сборную тура чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Двое украинских футболистов вошли в престижной сборной лучших исполнителей по итогам тура чемпионата Бельгии по версии официального партнера лиги “Unibet”, передает УНН.
Благодаря успешному выступлению в своей же дебютной игре зарубежного чемпионата, защитник ФК “Кортрейк” Андрей Бацула попал в топ-11 игроков тура. В игре против “Андерлехта” Бацула отдал результативный пас.
Также был отмечен выступление полузащитника “Сент-Труйден” Романа Безуса, который забил гол и отдал расист во встрече с “Андерлехтом” (4:2).
Кроме того добавим, что Безуса также включили в команду уик-энда и бельгийский “топ-портал” Nieuwsblad ".