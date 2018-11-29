Український дебютант потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Двоє українських футболістів увійшли до престижної збірної найкращих виконавців за підсумком туру чемпіонату Бельгії по версії офіційного партнера ліги “Unibet”, передає УНН.
Завдяки успішному виступу у своїй же дебютній грі закордонного чемпіонату, захисник ФК “Кортрейк” Андрій Бацула потрапив до топ-11 гравців туру. У грі проти “Андерлехта” Бацула віддав результативний пас.
Також був відзначений виступ півзахисника “Сент-Труйдена” Романа Безуса, який забив гол і віддав расист у зустрічі із “Андерлехтом” (4:2).
Крім того додамо, що Безуса також включили в команду уїк-енду і бельгійський “топ-портал “Nieuwsblad”.