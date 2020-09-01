Украинский чемпион мира перешел в СК "Днепр-1"

Булеца, контракт которого принадлежит киевскому “Динамо”, в сезоне 2020/21 годов будет выступать за СК “Днепр-1” на условиях годовой аренды.

Заметим, что чемпион мира 2019 года среди команд U-20 в прошлом чемпионате провел за спортклубовцев 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 2 матча и 1 гол за СК “Днепр-1” в Кубке Украины.

Добавим, Булеца на молодежном чемпионате мира-2019 сыграл во всех семи матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи. Тогда футболист был удостоен “Серебряного Мяча”, как второй лучший игрок этого чемпионата.