Український чемпіон світу перейшов до СК "Дніпро-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Півзахисник Сергій Булеца поповнив ряди клубу Української Прем'єр-ліги – СК "Дніпро-1", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Булеца, контракт якого належить київському “Динамо”, у сезоні 2020/21 років буде виступати за СК “Дніпро-1” на умовах річної оренди.
Зауважимо, що чемпіон світу 2019 року серед команд U-20 у минулому чемпіонаті провів за спортклубівців 27 матчів, в яких забив 4 м’ячі і віддав 4 результативні передачі. Також на його рахунку 2 матчі і 1 гол за СК “Дніпро-1” у Кубку України.
Додамо, Булеца на молодіжному чемпіонаті світу-2019 зіграв у всіх семи матчах, забивши три голи і віддавши дві гольові передачі. Тоді футболіст був удостоєний “Срібного М’яча”, як другий кращий гравець цього чемпіонату.