Украинский боксер завоевал 13 досрочную победу в США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. 23-летний украинский средневес из Винницы Сергей Богачук получил 13-ю подряд досрочную победу на профи-ринге, разобравшись в трех раундах с опытным американцем Клоетисом Пендарвисом, сообщает корреспондент УНН.
В середине первого раунда наш земляк провел серию точных ударов после одного из которых (по туловищу) американец отправился в нокдаун. В третьем раунде Богачук упустил удар с левой от оппонента. В конце трехминутки в Богачука прошла комбинация "правая-левая". А на старте четвертого раунда рефери в ринге остановил бой.
Как сообщал УНН, Богачук входил в топ-5 сезона Всемирной серии бокса, когда выступал за "Украинских атаманов".