Украинский боксер завоевал 13 досрочную победу в США

В середине первого раунда наш земляк провел серию точных ударов после одного из которых (по туловищу) американец отправился в нокдаун. В третьем раунде Богачук упустил удар с левой от оппонента. В конце трехминутки в Богачука прошла комбинация "правая-левая". А на старте четвертого раунда рефери в ринге остановил бой.

Как сообщал УНН, Богачук входил в топ-5 сезона Всемирной серии бокса, когда выступал за "Украинских атаманов".