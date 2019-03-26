Український боксер завоював 13 дострокову перемогу в США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. 23-річний український середньоваговик з Вінниці Сергій Богачук здобув 13-ту поспіль дострокову перемогу на профі-ринзі, розібравшись в трьох раундах з досвідченим американцем Клоетісом Пендарвісом, повідомляє кореспондент УНН.
В середині першого раунду наш земляк провів серію влучних ударів після одного з яких (по тулубу) американець відправився в нокдаун. В третьому раунді Богачук проґавив удар з лівої від опонента. Наприкінці трихвилинки у Богачука пройшла комбінація "права-ліва". А на старті четвертого раунду рефері у ринзі зупинив бій.
Як повідомляв УНН, Богачук входив в топ-5 сезону Всесвітньої серії боксу, коли виступав за "Українських отаманів".