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Украинский боксер перевесил соперника перед домашней защитой титула чемпиона мира

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинский чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (16-0,11 КО) и обязательный претендент на его пояс тайванец Сиричай Тайен (50-3, 34 КО) прошли официальную церемонию взвешивания перед боем, сообщает УНН со ссылкой на сайт промоутерской компании Union Boxing Promotion.

При ограничении дивизиона в 50,8 кг украинец показал на весах — 50,640 кг, тогда как тайванец — 50,600 кг.

Примечательно, что на процедуре взвешивания также присутствовал легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер, который будет работать на предстоящем поединке.

Стоит отметить, что бой Далакян — Тайен пройдет в Киеве завтра. Его уникальность будет заключаться в проведении поединка на открытом вертолетной площадке КВЦ “Парковый”.

Добавим, что Украина впервые будет принимать бой с участием чемпиона мира.

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