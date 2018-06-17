Український боксер переважив суперника перед домашнім захистом титулу чемпіона світу

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Український чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (16-0,11 КО) і обов’язковий претендент на його пояс тайванець Сірічай Тайен (50-3, 34 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед боєм, повідомляє УНН з посиланням на сайт промоутерської компанії Union Boxing Promotion.

При обмеженні дивізіону в 50,8 кг українець показав на вагах — 50,640 кг, тоді як тайванець — 50,600 кг.

Примітно, що на процедурі зважування також був присутній легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер, який працюватиме на майбутньому поєдинку.

Варто відзначити, що бій Далакян — Тайен пройде в Києві завтра. Його унікальність буде полягати у проведенні поєдинку на відкритому вертолітному майданчику КВЦ “Парковий”.

Додамо, що Україна вперше буде приймати бій за участі чемпіона світу.

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