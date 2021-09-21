Украинский баскетболист стал игроком клуба из Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинский центровой Игорь Чумаков, который прошлый сезон провел в "Харьковских Соколах", продолжит карьеру в Иране. Об этом сообщает "eurobasket.com" и "basket.com.ua", передает УНН.
Детали
31-летнего баскетболиста подписал клуб “Мисс Керман”, который в прошлом сезоне иранской Суперлиги занял четвертое место в регулярном сезоне в группе В, а затем проиграл в 1/8 финала плей-офф.
В прошлом сезоне Чумаков провел в Суперлиге 37 матчей, в которых набирал 14,8 очков и 5,8 подборов в среднем за игру.
Чумаков ранее уже играл за рубежом в Австрии и Польше, а в Украине выступал за “Николаев”, “Ферро-ЗНТУ”, БК “Донецк”, “Днепр” и “Черкасские Обезьяны”.
Дополнение
10-12 сентября Чумаков в составе сборной Украины 3×3 занял восьмое место на чемпионате Европы. Сам игрок стал самым результативным в составе “желто-голубой” команды, набрав 16 очков в трех матчах.